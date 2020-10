M'Baye Niang - Stade rennais, l'impossible pardon ?

Non, M'Baye Niang n'a pas changé. Après avoir réussi à relancer sa carrière au Stade rennais, le joueur de 25 ans a préféré passer son confinement et son été à faire des appels du pied à l'Olympique de Marseille pour organiser son départ du SRFC. Seulement, le feuilleton s'est terminé par un prêt avorté à Saint-Étienne, et l'attaquant sénégalais se dit maintenant décidé à reconquérir son monde en Bretagne pour retrouver sa place. Bon courage.

Le Yin et le Niang

L'aventure de M'Baye Niang au Stade rennais aurait pu se résumer à une image, un symbole : cette glissade sur la pelouse du stade Benito Villamarin, un soir de février 2019, après le but de la qualification historique du club breton en huitième de finale d'une Coupe d'Europe. La scène gravée dans la mémoire de chaque supporter rennais, présent à Séville ou non, aurait pu suffire à faire de l'attaquant sénégalais une idole à jamais respectée sur les bords de la Vilaine. Mais dans la carrière de Niang, les belles histoires ne durent jamais trop longtemps. En fin de semaine, le joueur de 25 ans a pris la route du Forez pour acter un prêt surprenant à Saint-Etienne, avant que l'affaire ne capote et que l'ancien buteur de l'AC Milan ne soit contraint de faire son retour en Bretagne. ", a confié Niang àquelques heures après que l'ASSE n'informe dans un communiqué de la fin des négociations.: c'est loin d'être gagné.Niang n'a pas attendu l'automne pour commencer à brouiller les pistes. Visiblement pas emballé par la perspective de disputer la Ligue des champions avec le club qui a redonné de la couleur à sa carrière, l'attaquant n'a cessé de déclarer sa flamme à l'OM au printemps. Des appels du pied sans aucune subtilité et un premier manque de respect envers le SRFC, la saison n'étant à ce moment-là pas encore officiellement terminée. Résultat, Marseille n'a pas eu les moyens de s'offrir le buteur rennais - transféré définitivement chez les Rouge et Noir contre 15 millions d'euros l'été dernier -, qui n'aura pas arrêté de chercher une porte de sortie pendant le mercato. "