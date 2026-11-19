M. Barr, de la Fed, craint que les changements réglementaires n'accroissent les risques dans le secteur financier

Michael Barr, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que les changements en cours au sein de la banque centrale en matière de réglementation financière aux États-Unis pourraient compliquer l'identification et la réponse aux futures turbulences sur les marchés.

M. Barr était le plus haut responsable de la surveillance financière de la Fed jusqu’au début de l’année 2025 , au début du second mandat du président Donald Trump, date à laquelle il a renoncé à ce poste dans le but, selon ses propres termes, de préserver l’indépendance de la Fed.

Sa successeure, Michelle Bowman, a poursuivi un effort de déréglementation visant à renforcer la responsabilité, mais qui a suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles lacunes en matière de surveillance.

« Cela ne m’inquiète pas dans l’immédiat », mais ces changements « ont des répercussions à plus long terme, des conséquences à long terme, et il peut donc y avoir un affaiblissement progressif de la surveillance au fil du temps », ce qui rend le système bancaire moins sûr, a déclaré M. Barr lors du symposium FinRegLab 2026 sur l’IA.

M. Barr a indiqué qu’environ un tiers des postes des régulateurs bancaires de la Fed à Washington sont menacés de suppression, ajoutant que, lors de la crise financière mondiale de 2007-2009, la banque centrale ne disposait pas d’un personnel suffisamment compétent pour identifier et comprendre rapidement les problèmes.

Ces changements , combinés à d’autres , « s’additionnent », a-t-il déclaré. « Aucun d’entre eux ne représente à lui seul… un risque pour demain, mais… je pense qu’il existe des risques qui méritent qu’on s’en inquiète. »

M. Barr a ajouté qu’il s’était « très ouvertement » exprimé sur ses désaccords avec « l’orientation prise » par la Fed en matière de supervision et de réglementation au cours des dix-huit derniers mois .

Abordant la politique monétaire, M. Barr a réitéré sa conviction que la Fed devra relever à nouveau ses taux d’intérêt . « L’inflation est trop élevée », a-t-il déclaré, « je pense donc que nous allons devoir ajuster davantage la politique monétaire ».

La Fed se réunira les 8 et 9 décembre prochains , date à laquelle elle devrait relever d’ un quart de point de pourcentage sa fourchette cible de taux d’intérêt, actuellement comprise entre 3,75 % et 4 %. Elle devrait procéder à une nouvelle hausse au début de l’année prochaine, dans le cadre de ses efforts pour réduire les pressions sur les prix.