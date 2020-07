Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M'bappé absent trois semaines Reuters • 27/07/2020 à 17:46









M'bappé absent trois semaines par Matthieu Cointe (iDalgo) Kylian M'bappé va manquer les premiers chocs du Paris Saint-Germain. Le club a annoncé ce lundi dans un communiqué que l'international français serait absent "environ trois semaines" des terrains. L'examen médical a confirmé une "entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe" pour jeune attaquant de 21 ans. Vendredi dernier, il avait subi un tacle appuyé de Loïc Perrin en première période de la finale de la Coupe de France, remportée par le PSG. Sans surprise, M'bappé sera absent lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais le 31 juillet. L'ancien monégasque pourrait aussi manquer le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, programmé au 12 août.

