Lyonnais, ne faites pas cette tête

L'arrêt du championnat est une claque pour les ambitions et les illusions lyonnaises : pour la première fois depuis 23 ans, le club de Jean-Michel Aulas devrait lui voir échapper l'Europe (en attendant de connaître le sort de la finale de la Coupe de la Ligue pour laquelle il est qualifié). Quoiqu'il en soit, une telle perspective devrait plutôt être perçue par les Gones comme l'occasion de réajuster le tir.

Paris champion, l'OM et Rennes en C1, l'OL en PLS

Pas d'Europe, moins d'argent

Jean-Michel Aulas peut arrêter de mouliner des bras et relâcher le colbac de Jacques-Henri Eyraud. L'arbitre qu'est la LFP a séparé les combattants et compte les points. Résultat : JME goûtera à la Ligue des champions avec l'OM, alors que JMA et son club seront quant à eux privés de toutes compétitions européennes pour la première fois depuis 1997. Voyant son siège continental basculer, le président lyonnais a cherché par tous les moyens de rester à la table des négociations. Il aura d'abord fallu expulser la frustration en s'en prenant verbalement à son homologue et rival marseillais, qui voulait quant à lui s'en tenir aux mesures gouvernementales (imposant l'arrêt net des compétitions sportives jusqu'en septembre prochain, comme l'a dicté le Premier Ministre face à l'Assemblée).Normal, puisque Marseille sortira de cette crise sanitaire avec un ticket européen en poche, justifié par sa seconde place du classement. Mais pour Jean-Michel Aulas, la sentence a un autre goût. En effet, le classement final est "". Ce scénario laisse Lyon sur le bas-côté, coincé au septième rang de Ligue 1 après 28 journées et avec une moyenne de 1,46 points, ne devançant Montpellier et Monaco que grâce à leurs confrontations directes.Sur le fond, Aulas voulait continuer ce championnat autant pour des questions sportives qu'économiques. Un des scénarios aurait pu être profitable à son club : puisqu'après la 27journée, dernière jouée dans son intégralité, il pouvait prétendre à une qualification en C3. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com