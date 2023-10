Lyon visé par une plainte du Shakhtar Donetsk

Sans queue ni Tetê.

Rien ne va plus à l’Olympique lyonnais, visé par une plainte ce mercredi émanant du Shakhtar Donetsk concernant le transfert de Tetê. Selon le directeur exécutif du club ukrainien, Serhiy Palkin, Lyon a prêté le Brésilien à Leicester lors de l’hiver 2023, et aurait empoché un million d’euros, alors que le joueur était toujours sous contrat avec Donetsk. Lyon aurait abusé de l’Annexe 7 du Règlement FIFA du statut et du transfert des joueurs, n’ayant pas le droit de vendre un joueur qui ne lui appartient pas. L’Annexe 7 prévoit des dispositions exceptionnelles à la suite de la guerre en Ukraine, car elle permet aux joueurs de suspendre leur contrat s’ils jouent pour un club lié à l’UAF (Ukrainian Association of Football). En dépit de cela, le Shakhtar estime que le joueur lui appartenait toujours au moment de rejoindre l’OL en prêt en juin 2022.…

