Lyon veut résilier le contrat de desserte de l'aéroport

Le président de la métropole lyonnaise, David Kimelfeld, veut résilier le contrat de concession de la navette qui relie l'aéroport Saint-Exupéry au centre de Lyon. Motif : la société Vinci ne ferait pas assez d'efforts pour baisser les tarifs.

Rhônexpress a du plomb dans l'aile. David Kimelfeld veut résilier le contrat de concession de la navette qui relie l'aéroport Saint-Exupéry au centre-ville de Lyon. Pour le président de la métropole, la société Vinci ne fait pas assez d'efforts pour baisser les tarifs de ce tram rapide. Mise en service en 2010, la navette transporte plus de 1 million de passagers par an, en reliant en vingt-sept minutes la gare Part-Dieu à l'aéroport, distants de 23 kilomètres. Le trajet coûte actuellement 16,30 euros pour un aller simple, 28,30 euros pour l'aller-retour. Ce qui classe Rhônexpress parmi les dix navettes aéroportuaires les plus chères au monde.

L'affaire s'inscrit dans une épreuve de force entre les élus lyonnais et la société qui a engrangé un bénéfice net de 3,5 millions d'euros en 2018, partagé entre les trois actionnaires Vinci (35,20 %), Transdev (28,20 %) et la Caisse des dépôts et consignation (36,60 %). Les collectivités publiques ont financé 85 millions des 120 millions d'euros d'investissements pour la réalisation de cette ligne tracée sur d'anciennes voies ferrées.

« Durée de concession excessive »

Dans son rapport sur l'exercice 2011-2017 du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), la chambre régionale des comptes a souligné « la durée excessive » de cette concession de trente ans. Héritage du département du Rhône, fondu, depuis, dans la métropole, la navette gardait l'exclusivité de la liaison rapide et collective entre la capitale des Gaules et l'aéroport. Le Sytral a obtenu, en juin, auprès du tribunal administratif, l'autorisation de lancer d'autres modes de transport, comme une ligne de bus, pour offrir aux usagers des possibilités d'accès moins coûteuses.

