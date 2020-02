Lyon, vainqueur à Metz, remonte au classement et prépare bien la C1

À quelques jours de son huitième de finale aller de Ligue des Champions, Lyon est allé battre Metz grâce à un penalty - loupé par Cornet, puis transformé par Dembélé - juste avant la pause. L'OL passe sixième en attendant les autres matchs de la journée alors que les Grenats, totalement impuissants et incapables de cadrer une frappe, restent à la merci de la zone de relégation.

Metz 0-2 Lyon

Rudi Garcia : " Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais à l'OL pour toujours "

Oukidja, homme de l'acte 1... à un sifflet près

Peu apprécié par les supporters de l'Olympique Lyonnais, Maxwell Cornet ne fait pas grand-chose pour renverser la vapeur. Lorsqu'un penalty lui ait par exemple offert alors qu'aucun but n'a encore été inscrit dans une rencontre équilibrée sans énormément d'espace, le Français se permet de le rater. Mais ce vendredi soir, l'ancien Messin à le droit de s'en foutre.Parce que le penalty a finalement été à retirer, que Moussa Dembélé l'a finalement transformé et que son équipe a gagné face à son ex grâce à cette réalisation. Une joie collective plus que personnelle, c'est toujours ce qui compte à la fin. En s'imposant en Moselle, les Rhodaniens ont en plus rempli deux objectifs : bien préparer leur huitième de finale européen, et rejoindre (provisoirement) la sixième place.La question que tout le monde se pose, devant ce deuxième match de la 26journée de Ligue 1, est la suivante : Lyon a-t-il déjà la tête à la Juventus et à la Ligue des Champions, ou est-il capable de se concentrer sur le championnat avant de défier le roi d'Italie ? La première mi-temps penche pour la seconde hypothèse : loin d'être transcendent, l'OL se procure