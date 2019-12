So Foot • 11/12/2019 à 00:15

Lyon, une qualification empoisonnée

À l'exultation faisant traditionnellement à la suite d'une qualification aussi laborieusement acquise, c'est plutôt les tensions qui se sont ravivées du côté de Lyon. D'autant plus que ce ticket ne pourra camoufler les vrais incohérences dans le projet actuellement mené dans le club de Jean-Michel Aulas.

? Exclu vidéo - Ligue des champions ???? Mené 2-0, l'OL est revenu de l'enfer pour se qualifier en 8e de Ligue des champions. Communion avec les supporters à la fin ? Pas du tout : c'est parti en baston sur la pelouse du Parc OL... -- RMC Sport (@RMCsport) December 10, 2019

Oui, Lyon est malade. Il n'y avait qu'à voir la tronche d'Anthony Lopes au micro de RMC Sport en sortant de la pelouse. Plutôt qu'un large sourire pour accompagner cette qualification aussi heureuse qu'inespérée, c'est une mine renfrognée que le gardien sert à la caméra. Non pas que le Portugais s'en veuille encore d'avoir concédé un penalty dans les premières minutes de jeu, mettant dans le pétrin une équipe déjà tremblotante. Non pas qu'il fasse la fine bouche d'avoir arraché au bout d'un match étrange son ticket pour les huitièmes à la faveur d'une victoire du Benfica face au Zénith (3-0) sur l'autre terrain du groupe G. Mais plutôt à cause des événements survenus quelques secondes après le coup de sifflet final.Alors que ses partenaires célébrent à distance cette " performance ", Memphis Depay claque un ultime sprint vers un supporter ayant franchi les barrières publicitaires pour agiter un drapeau représentant Marcelo en âne. Des restes de vieilles dissensions, mais toujours vives que la qualif' n'a pu éteindre. ", rageait le Néerlandais.[...][...]