Lyon, une histoire à prolonger contre Manchester City

Huit jours après sa qualification face à la Juve, l'Olympique lyonnais aborde sans réelle pression son quart de finale face à Manchester City. Pourtant avec cette équipe, rien ne permet d'écarter sérieusement l'irrationnel.

Manchester City Lyon le 15/08/2020 à 21:00 Ligue des Champions

L'anonymat a ça de bon. Ce jeudi, au moment de vider la soute du bus sur le parvis de l'hôtel Cascais Miragem, au moment de se faufiler au milieu des touristes résidant dans les autres étages de l'établissement, il y avait peu de monde pour se retourner sur le passage des Lyonnais. Pourtant, leurs valises sont pleines à ras bord de fierté et de confiance ramenées en souvenir de leur voyage à Turin la semaine dernière. Les poulains de Jean-Michel Aulas avaient fait de leur présence à Lisbonne pour le Final 8 une question d'honneur, et ils y sont. Un pied de nez à ceux qui voulaient déjà les enterrer après une saison tumultueuse écourtée pour cause de coronavirus. La prestation face à la Juventus, grâce à un amalgame de solidarité et de réussite, leur a offert une revanche -- au minimum -- symbolique : oui, ce Lyon avait bien les moyens d'espérer mieux qu'une septième place de Ligue 1. Mais au moment de se voir proposer Manchester City, bourreau du Real Madrid de Zidane, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com