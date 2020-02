So Foot • 26/02/2020 à 06:00

Lyon, un virus européen à transmettre

Sur le papier, Lyon n'a aucune chance de survivre à une double confrontation face à la Juventus. Mais c'est justement parce que l'Olympique lyonnais s'est attelé à ne jamais suivre sa feuille de route cette saison qu'il peut croire à l'exploit.

LyonJuventus le 26/02/2020 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Comment lutter contre la psychose ? Parfois, l'absurdité, quand elle est affirmée avec vigueur, est le meilleur des remèdes pour se persuader qu'il n'y a aucun danger et ainsi rassurer les foules. C'était la méthode adoptée en 1986 par les journaux télévisés français, lorsqu'ils assuraient spontanément que le nuage radioactif de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière alsacienne. Mais cette fois, en pleine crise sanitaire autour du coronavirus, les lignes hexagonales pourraient être percées et le pays exposé à une épidémie ayant déjà fait des ravages en Chine, mais aussi dans le nord de l'Italie, où l'on compte déjà dix morts et des centaines de cas recensés. Ce lundi, un bus en provenance de Milan, transportant 36 personnes dont un chauffeur présentant des symptômes grippaux, a été confiné dans la gare routière de Lyon-Perrache. Tous les tests se sont avérés négatifs, mais une autre vague s'apprête à traverser les Alpes. Avec pour motif de transit, un simple match de foot. Un OL-Juve, qui pourrait drainer 3000turinois potentiellement exposés à ce fameux Covid-19, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com