Lyon tombe au Leinster

par Samuel Martin (iDalgo)

Avec une équipe très remaniée, le LOU a concédé sa quatrième défaite en 5 journées de Champions Cup en déplacement sur la pelouse du Leinster (42-14). Dans un match marqué par aucune pénalité inscrite, ce sont les Irlandais qui ont été plus efficaces. Ils marquent six essais pour sortir de la rencontre avec le bonus offensif alors que les Rhodaniens ne sont parvenus à aplatir qu'à deux reprises dans l'en-but adverse. Ces points, les Français ne les enregistrent qu'en première période. À la pause tout est possible (21-14), mais les locaux continuent d'appuyer en deuxième mi-temps en se montrant impériaux en défense. Ces derniers sont plus que jamais leaders du groupe 1 de cette Coupe d'Europe tandis que les Lyonnais ont peut-être dis au revoir à la qualification en quarts de finale.