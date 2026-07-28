Lyon tient enfin son numéro 9

Beau coup. Cette fois, c’est officiel : Loïs Openda est prêté à l’Olympique lyonnais. Le club rhodanien a annoncé l’arrivée de l’attaquant belge ce mardi soir dans un communiqué. L’ancien Lensois rejoint l’OL dans le cadre d’ un prêt payant de 3,5 millions d’euros en provenance de la Juventus . Le club italien prendra également en charge une partie de son salaire, estimé à environ 3 millions d’euros nets par saison.

« L’Olympique lyonnais, qui avait fait d’un numéro 9 sa priorité ces dernières semaines, est très heureux de pouvoir compter sur Loïs cette saison, confirmant ainsi sa volonté d’être compétitif le plus rapidement possible, avec notamment le 3ᵉ tour de qualification de la Ligue des champions dès la semaine prochaine face au Sparta Prague » , a indiqué l’OL.…

TM pour SOFOOT.com