Lyon tapote Marseille

Longtemps, cet Olympico semblait se diriger vers un 0-0, conséquence d'un engagement de tous les instants et d'une bataille tactique férocement à l'oeuvre. Et puis Bertrand Traoré est arrivé, et Houssem Aouar a bombardé Yohann Pelé. Voilà les Gones en demi-finales de la Coupe de France.

Au Groupama Stadium, tous les regards étaient braqués sur elles : les tribunes habituellement réservées au parcage visiteurs, vides ce mercredi soir. La faute à un arrêté préfectoral interdisant la venue des spectateurs à Lyon pour ce quart de finale de la Coupe de France. Une configuration qui n'avait pas empêché des incidents d'éclater dans l'antre lyonnaise en plein Olimpico un soir de septembre 2018 (4-2). Mais en cette belle soirée de février, aucun débordement à signaler dans les travées du stade. Au lieu de ça, les supporters des Gones ont longtemps chanté à la gloire de leur équipe, malgré une prestation loin d'être époustouflante face à un OM toujours aussi accrocheur. Et tout naturellement, bercés par cette agréable osmose, les hommes de Rudi Garcia ont tout fait pour récompenser leur public. Qui sera finalement comblé par un but tardif d'Houssem Aouar, servi sur un plateau par Bertrand Traoré.Dans cet Olimpico, tout aura longtemps été une histoire de "presque" - faute de mieux. Côté Lyon : deux penalties presque grattés par Moussa Dembélé et Martin Terrier, un admirable centre de Kenny Tete presque repris par son ailier gauche, un coup-franc direct contré qui retombe filoutement au-dessus des filets, une "presque"