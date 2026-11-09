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Lyon serre Vicens
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 18:24

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Lyon serre Vicens

Lyon serre Vicens

Carlos a trouvé son oasis. Carlos Vicens à l’OL, c’est officiel . Le coach espagnol de 43 ans a paraphé un contrat d’un an et demi avec le club lyonnais.

Au niveau du CV, Vicens…

UL pour SOFOOT.com

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