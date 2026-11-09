Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Lyon serre Vicens
information fournie par So Foot•09/11/2026 à 18:24
Le navigateur Kevin Escoffier, jugé par le tribunal de Lorient pour des agressions sexuelles sur quatre femmes, a démenti lundi tout attouchement sur les quatre plaignantes qui ont pourtant maintenu à la barre des accusations aux nombreuses similitudes. Selon une ...
Lire la suite
Antoine Arnault a été nommé lundi président du Paris FC, actuel troisième de Ligue 1, après la démission de Pierre Ferracci, qui était en poste depuis 14 ans. Engagé depuis près de 20 ans dans le club parisien, l'historique président avait annoncé le mois ...
Lire la suite
L'Olympique Lyonnais a nommé lundi l'Espagnol Carlos Vicens au poste d'entraîneur jusqu'en juin 2028 pour succéder au Portugais Paulo Fonseca, parti la semaine dernière au Sporting Portugal. "La direction a retenu le profil de Carlos Vicens, dont l'approche ...
Lire la suite
"Je m'appelle Teddy Riner et je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027" : le quintuple champion olympique de judo a pris lundi la classe politique de court en se lançant dans la course à l'Elysée. Dans une brève vidéo postée sur ses réseaux sociaux, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer