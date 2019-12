Lyon se fait couper la chique par Camavinga

Rapidement privés de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, Lyon s'est incliné face à des Rennais organisés et récompensés par un joli but de leur nouvelle sensation, Eduardo Camavinga.

Olympique lyonnais 0-1 Stade rennais

Un comble pour Lacombe

Rennes tient son traitement. Car pour sortir sans trop de dommage de ce match à Lyon, haché de mauvais coups, de grosses et petites blessures dans les deux camps, les Bretons ont débouché leur pommade maison. Une crème appliquée par un gamin de 17 piges, nommé Eduardo Camavinga. Après s'être attelé à contrôler le milieu de terrain, le petit bonhomme a aligné toute la défense lyonnaise pour s'offrir un premier but en Ligue 1. Cela lui fait toujours 254 de moins que Bernard Lacombe, honoré ce soir, mais cela suffit pour offrir une victoire précieuse pour les Rouge et Noir, qui remontent à la quatrième place, et de laisser les Lyonnais à leurs dépression.C'est peut-être à ça que l'on mesure le poids d'une institution. Celle qui a été malmenée ces derniers jours à cause des relations envenimées entre Marcelo et le Virage nord. Celle qui fait dire à Houssem Aouar que ces tensions doivent être "". Mais celle qui sait aussi saluer un de ses plus fidèles soldats, à savoir Bernard Lacombe, attaquant iconique des années 1970 et 80, puis conseiller spécial du président Aulas, qui prend à 67 ans sa retraite. Mais du haut de ses 255 buts en 497 matchs de D1, le meilleur buteur français en première division de l'histoire a observé un OL timoré, étouffé et sans idées offensives.La faute à des Rennais à l'aise dans leurs sorties de balle face au pressing coordonné des Gones et électrisés par Raphinha.