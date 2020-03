Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon s'impose dans le derby et enfonce Saint-Étienne Reuters • 01/03/2020 à 23:35









Lyon s'impose dans le derby et enfonce Saint-Étienne par Matthieu Cointe (iDalgo) Semaine de rêve pour les Lyonnais. Quelques jours après son succès contre la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'OL s'impose dans le derby contre l'AS Saint-Étienne (2-0). Les Gones ont largement dominé la première période (78% de possession de balle) et Moussa Dembélé a logiquement ouvert le score sur coup de pied arrêté. En seconde mi-temps, les Verts se sont réveillés mais leur réaction n'a pas été suffisante pour revenir au score. Entré en cours de match, Toko Ekambi a obtenu un pénalty au bout du temps additionnel, que Dembélé a transformé d'une panenka pour s'offrir un doublé. Lyon s'est aussi vu refuser deux buts durant la rencontre. Cette victoire permet à l'OL de prendre la 5e place du classement, à 7 longueurs du podium. L'ASSE n'a plus gagné depuis le 25 janvier en Ligue 1 et reste 16e, avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge.

