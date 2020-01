Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon s'impose dans la douleur à Nice Reuters • 30/01/2020 à 23:31









Lyon s'impose dans la douleur à Nice par Samuel Martin (iDalgo) La tâche n'aura pas été simple pour l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'OGC Nice pour le dernier match des 8e de finale de la Coupe de France. Mais les hommes de Rudi Garcia s'en sortent tout de même (1-2) grâce à un but sur pénalty dans les derniers instants d'Houssem Aouar (93'). Plus tôt dans la rencontre, Moussa Dembélé avait ouvert le score en profitant de l'apathie de la défense niçoise (15', 0-1). La suite de la rencontre était moins emballante, les visiteurs ont géré et les Aiglons n'ont pas réussi à se créer de nombreuses occasions. Néanmoins, une suffira puisque Adam Ounas égalise à la 88e minute d'un but splendide : un contrôle aile de pigeon enchaîné avec une frappe puissante aux abords de la surface qui file dans la lucarne de Tatarusanu (88', 1-1). Cela ne suffira pas au bonheur des joueurs de Patrick Vieira qui s'arrête aux portes des quarts de finale de la compétition. Un tour où Lyon affrontera l'OM au Groupama Stadium. Avant, les Lyonnais ont de nouveau rendez-vous à l'Allianz Riviera dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.