Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon s'impose avant Paris Reuters • 24/07/2020 à 18:33









Lyon s'impose avant Paris par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Olympique Lyonnais a terminé sa préparation et sa tournée en Belgique. Ce vendredi, les hommes de Rudi Garcia ont battu le Royal Antwerp au Bosuilstadion (2-3). Moussa Dembélé a ouvert le score avant qu'Abdoulaye Seck n'inscrive un CSC. Sur une passe de Memphis, Maxwel Cornet a triplé la mise en début de seconde période. Après l'heure de jeu, les Gones ont levé le pied et se sont faits peur en encaissant deux buts suite du suite. Sans briller, Lyon s'est imposé mais devra faire mieux la semaine prochaine. L'OL passe aux choses sérieuses et a rendez-vous avec le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet, avant d'affronter la Juventus dans son 8ème de finale retour de la Ligue des Champions au mois d'août.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.