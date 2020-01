Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon s'impose après séance des tirs aux buts face à Lille et file en finale Reuters • 21/01/2020 à 23:48









Lyon s'impose après séance des tirs aux buts face à Lille et file en finale par Hugo Chalmin (iDalgo) Au terme d'un match techniquement très faible soldé par le score de 2-2, l'Olympique Lyonnais s'impose finalement face à Lille. Il a fallut attendre la séance des tirs aux buts pour savoir qui, de Lyon ou du LOSC, allait participer à la finale de la Coupe de la Ligue. Tout avait mal commencé pour l'OL. À la 13ème minute, Renato Sanches ouvre le score avant que Dembélé égalise sur penalty. Les Rhodaniens prennent même l'avantage par l'intermédiaire d'une superbe inspiration d'Aouar à cinq minutes du coup de sifflet final. Les hommes de Christophe Galthier arrachent dans le temps additionnel le match nul grâce au penalty transformé par Rémy. Les deux formations se dirigent donc vers la séance des tirs aux buts. Cette dernière démarre de la pire des manières pour les Lillois puisque Bamba voit son penalty stoppé par Tatarusanu. Lyon décroche ensuite son billet pour la finale après un échec de Renato Sanches. Cela faisait huit ans que le club de Jean-Michel Aulas n'avait pas accédé à une finale de Coupe de la Ligue.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.