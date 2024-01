information fournie par So Foot • 02/01/2024 à 11:44

Lyon s’achète une défense au Brésil

La DNCG n’y verra que du feu.

Les négociations étaient en bonne voie, les voici abouties, puisque Lucas Perri et Adryelson, respectivement gardien et défenseur central de Botafogo, se dirigeraient vers Lyon. Le média brésilien O Globo annonce que la transaction cumulée s’élève à 20 millions d’euros. Et n’y aura pas eu besoin de réelles négociations car Botafogo appartient à au groupe Eagle Football, propriété de John Textor. À l’image d’une bonne partie des transferts de l’OL depuis l’arrivée de l’Américain à la tête du club.…

LP pour SOFOOT.com