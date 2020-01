Lyon rugit dans la souffrance à Bordeaux

Dominateur mais très souvent imprécis dans la finition, l'OL s'est tout de même imposé même à Bordeaux grâce à Cornet et Dembélé (1-2). Bilan lyonnais en 2020 ? Trois victoires en trois matchs.





Bordeaux 1-2 Lyon

Andersen, l'histoire d'un braquage

Le visage concentré, Moussa Dembélé garde les yeux fixés sur la trajectoire du ballon. Il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre entre Lyon et Bordeaux quand l'avant-centre réalise un joli ballon piqué au-dessus du gabarit de Benoït Costil. Malheureusement pour l'attaquant, la balle va s'écraser sur la transversale avant de retomber devant la ligne de but locale. De rage, Dembélé frappe le panneau publicitaire avec sa main droite. Visiblement stressé, le meilleur buteur du club cette saison a des raisons d'être inquiet : avec un seul succès en Ligue 1 sur les quatre dernières journées, son OL n'est pas encore à l'abri et s'apprête à souffrir jusqu'au bout pour empocher trois points et enchaîner sa bonne dynamique." Ces mots prononcés par Rudi Garcia à Reims avaient le mérite d'être clairs : Lyon souhaite faire table rase du passé et attaquer 2020 avec le désir de bien faire. Dix jours après la célébration du nouvel an et avec deux victoires en deux matchs, la parole semble s'être associée aux actes. Volontaire, l'OL démarre aussi son match au Matmut-Atlantique par la bonne voie grâce à leur capitaine Houssem Aouar, d'abord d'une frappe à l'entrée de la surface bien captée par Costil, puis d'une capacité à trouver ses coéquipiers dans le bon espace. Adepte de la possession de balle, Lyon poursuit sa domination mais malgré l'accélération de Maxence Caqueret et la vision d'Aouar, Dembélé et Maxwel Cornet Lire la suite de l'article sur SoFoot.com