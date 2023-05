Lyon : révolte, Général !

Inconsistant pendant une heure contre Montpellier, l'OL s'en est remis à son capitaine Alexandre Lacazette pour revenir dans le match.

« Il y avait quelques interrogations sur le fait de revenir, pour ne pas ruiner tout ce qui avait été fait par le passé », glissait Lacaz’ à So Foot , en février dernier. Dans une équipe en reconstruction aux prestations en dents de scie depuis le début de la saison, il est cependant resté au fil des matchs une des rares satisfactions au sein de l’effectif lyonnais. Faisant partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 et malgré les nombreuses contre-performances de son équipe, il a maintenu presque à lui tout seul l’OL dans la course à l’Europa Conférence. Bis repetita ce dimanche contre Montpellier, avec encore plus d’ampleur. Alors que les hommes de Laurent Blanc semblaient bien partis pour subir une correction monumentale en étant menés 4-1 à la maison par des Montpelliérains bien mieux en place et efficaces, l’OL s’en est en effet remis à son meilleur buteur pour maintenir le cap.

La tête sous l’eau

Peu avant l’heure de jeu de cet OL-MHSC, le Parc OL est partagé entre la grogne et des tribunes qui commençaient à se dégarnir avant la 60 e minute. Balayé par les fulgurances d’Elye Wahi, l’Olympique Lyonnais inquiète plus que jamais. Après une victoire peu probante face à Strasbourg et une défaite insipide contre l’OM les semaines précédentes, l’OL affiche encore ses lacunes au grand jour. La défense ? Systématiquement prise de vitesse par le turbulent buteur pailladin, et incapable de couvrir les espaces dans son dos alors que tout le monde est parti à l’abordage. L’attaque ? Alternant entre un manque d’inspiration criant et une propension à s’emmêler les pinceaux ou à ne pas concrétiser les nombreux ballons joués dans la surface adverse. Le milieu de terrain ? Distribue plus de caviars aux attaquants adverses qu’aux siens. Une inconsistance qui fait fulminer, mais qui ne surprend pas les résidents des tribunes du formidable outil. Visiblement préparés à voir leur équipe se faire rouler dessus comme l’ASM une semaine plus tôt, les supporters lyonnais dégainent une banderole qui charge l’état d’esprit des hommes en blanc sous les yeux du boss John Textor. « Grand stade, grand budget, grandes prétentions. À quand une grande armoire à trophée, et une vraie mentalité ? », se questionnent alors les Bad Gones.…

Baptiste Brenot pour SOFOOT.com