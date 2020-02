Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon retrouve le sourire à Metz Reuters • 21/02/2020 à 23:15









Lyon retrouve le sourire à Metz par Samuel Martin (iDalgo) Chaque victoire est importante. A cinq jours de recevoir la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais s'est quelque peu rassuré sur la pelouse de Metz (0-2). Néanmoins, la qualité de jeu lyonnaise n'aura pas rassuré totalement. Les hommes de Rudi Garcia trouvent l'ouverture sur un penalty obtenu après une main de Udol. Cornet loupe sa tentative mais l'arbitre de la rencontre décide de donner une deuxième chance aux Rhodaniens, Dembele ne laisse pas passer l'occasion et ouvre le score (45+8', 1-0). Au retour des vestiaires, les Messins ne parviennent à inquiéter Anthony Lopes et se verront même réduits à dix après l'expulsion d'Habid Diallo, coupable d'un mauvais geste sur Marçal. Le break sera fait par Houssem Aouar à la suite d'un concert des locaux où le portier lorrain était venu apporter le surnombre dans la surface des Gones (90+3, 0-2). L'OL profite de ce succès pour remonter à la 6e place provisoire. Metz reste lui à deux unités devant le barragiste dijonnais.

