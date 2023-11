information fournie par So Foot • 12/11/2023 à 19:40

Lyon retrouve le goût de la victoire à Rennes

En supériorité numérique pendant quasiment toute la rencontre, l'OL a décroché sa première victoire depuis une éternité sur la pelouse de Rennes (0-1).

Rennes 0-1 Lyon

But : O’Brien (67 e ) pour l’OL Expulsion : G. Doué (5 e ) à Rennes

La disette aura donc duré 169 jours, et pas un de plus, pour l’OL. 169 jours sans gagner un match officiel, une série interminable qui a pris fin ce dimanche à Rennes (0-1). Il aura fallu que Lyon soit en supériorité numérique pendant quasiment toute la rencontre pour s’imposer, sans rassurer personne. On ne sait pas trop si c’est le début de quelque chose pour la bande de Fabio Grosse, toujours lanterne rouge, alors que le Stade rennais doit sérieusement regarder vers le bas.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com