Lyon : retour à la casse départ

Aisément démembré par l'OM ce mercredi au Vélodrome (3-0), l'OL a replongé dans ses travers. Les légères éclaircies aperçues samedi à Lens n'ont pas duré, et les Lyonnais ont montré le même niveau que depuis quatre mois.

Le 29 octobre dernier, l’OL se ramenait au Vélodrome avec seulement trois points dans le besace, et six revers dans la sacoche. Fabio Grosso devait coacher son cinquième match à la tête des Gones et devait se rattraper après une défaite amère mais logique face à Clermont (1-2). Finalement, le 29 octobre dernier, il s’est tout passé, sauf du foot. Le bus lyonnais caillassé, la paupière de Grosso ouverte et le service juridique en fusion, les Rhodaniens avaient quitté Marseille sans pouvoir se défendre. Et c’était presque tant mieux pour eux. Même si leurs adversaires n’étaient pas non plus en grande forme et que Gennaro Gattuso tâtonnait monstrueusement, s’ils avaient ramené ne serait-ce qu’un match nul, les visiteurs auraient probablement été ravis.

Des chamboulements, mais pas de changement

Un peu plus d’un mois après cet épisode qui a fait passer la France du foot pour la risée de l’Europe, Lyon semble toujours au même niveau. Pas comptable, puisque l’OL s’est depuis imposé à Rennes et a gratté un point contre Metz au Groupama Stadium. Mais après la claque reçue ce mercredi au Vélodrome (3-0), le constat est le même que celui qu’on aurait pu tirer après une éventuelle défaite le 29 octobre. Pourtant, les Rhodaniens ont vécu quelques chamboulements depuis 38 jours. Il y avait, donc, eu cette victoire à Rennes (0-1). À onze contre dix dès la cinquième minute de jeu, les hommes de Fabio Grosso avaient dû arracher leur première victoire de la saison au forceps, grâce à un but de Jake O’Brien. Et puis, il y a eu la trêve internationale et le revers contre le LOSC (0-2), il y a dix jours. Une défaite sèche, sans contestation, à la maison.…

Par Léo Tourbe, au Vélodrome pour SOFOOT.com