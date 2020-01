Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon reste invaincu à Gerland Reuters • 25/01/2020 à 17:55









Lyon reste invaincu à Gerland par Samuel Martin (iDalgo) Le LOU continue son sans-faute à domicile en Top 14. Pour le compte de la 14e journée de championnat, les Toulonnais venaient dans le Rhône pour défier le solide dauphin lyonnais. Mais les hommes de Patrice Collazo se sont montrés impuissants et ont concédé leur première défaite depuis 12 matchs toutes compétitions confondues (27-12). Les Toulonnais menaient à la pause (10-12) avant de s'effondrer complètement en deuxième période. Tuisova (43') et Arnold (57') permettent aux Rhodaniens de bonifier leur succès en début de second acte avant de gérer leur fin de rencontre. Grâce à cette deuxième victoire de l'année, les hommes de David Gérard reprennent provisoirement la tête en attendant le match de l'UBB demain à Toulouse (16h50).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.