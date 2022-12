Lyon remet les gaz à Brest

L'OL a fait le spectacle en Bretagne.

Stade brestois 2-4 Olympique lyonnais

L'OL s'est fait un lifting de qualité pendant la trêve internationale.Séduisant, captivant mais aussi déséquilibré, l'Olympique lyonnais a proposé un visage inédit cette saison en allant chercher une victoire, premier pas vers la, avec une farandole de buts sur la pelouse de Brest (2-4), ce mercredi. Rapidement mis à contribution (2, 6), Marco Bizot voit ses filets trembler dès la vingtième minute de jeu, moment choisi par Maxence Caqueret pour inscrire son premier but en Ligue 1 sur un service de son capitaine Alexandre Lacazette. L'égalisation, avec réussite, de Mathias Pereira Lagen'annihile pas la volonté offensive de l'OL qui plante deux autres pions en trois minutes grâce, encore, à Caqueret, passeur pour Rayan Cherkiet à l'origine du penalty transformé par LacazetteBien plus inspirés que durant toute la première partie de championnat, les Gones prennent un peu plus le large au retour des vestiaires sur un ballon millimétré de Karl Toko-Ekambi pour Tetê. À l'abri, les Rhodaniens lèvent un peu le pied et à force de tenter (52, 54, 61, 68), les Bretons réduisent l'écart grâce à une belle tête de Steve Mounié. En vain, Brest reste scotché au dix-septième rang (13 points), et l'OL au huitième (24 unités)Confirmation attendue dès dimanche face à Clermont pour les Gones. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com