Lyon rechute face à Brest
Brest 2-0 Olympique lyonnais
Buts : Edjouma (22 e ), Ajorque (90 e +4 SP) pour les Ty-Zefs
Et de trois. En déplacement sur la pelouse de Brest, les Lyonnais ont enchaîné une troisième défaite consécutive à l’extérieur en Ligue 1 (2-0). Malgré l’innovation offensive de Jorge Maciel, les Gones sont restés muets face à la défense des Ty-Zefs. Pas de mauvaise surprise au classement en revanche avec le match nul concédé par Monaco au Mans, Brest retrouve le Top 10 avec ce deuxième succès consécutif.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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