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Lyon rechute face à Brest
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 19:09

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Lyon rechute face à Brest

Lyon rechute face à Brest

Brest 2-0 Olympique lyonnais

Buts : Edjouma (22 e ), Ajorque (90 e +4 SP) pour les Ty-Zefs

Et de trois. En déplacement sur la pelouse de Brest, les Lyonnais ont enchaîné une troisième défaite consécutive à l’extérieur en Ligue 1 (2-0). Malgré l’innovation offensive de Jorge Maciel, les Gones sont restés muets face à la défense des Ty-Zefs. Pas de mauvaise surprise au classement en revanche avec le match nul concédé par Monaco au Mans, Brest retrouve le Top 10 avec ce deuxième succès consécutif.…

LB pour SOFOOT.com

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