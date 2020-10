Lyon punit Monaco

D'abord ambitieux, dangereux voire séduisant, Monaco s'est trop rapidement fait punir pour espérer quoi que ce soit de son déplacement à Lyon (4-1). Pire, les joueurs de Niko Kova? ont complètement sombré, encaissant quatre buts stupides en première mi-temps, avant de sauver un tant soit peu leur honneur.

Lyon 4-1 Monaco

Fessée cul nu

Niko Kova? peut remettre sa mèche brune derrière son oreille, gueuler un coup puis pester dans son coin. Il y a de quoi après quarante-cinq minutes de jeu, quand votre équipe rentre à la pause avec 73% de possession de balle, des ambitions de jeu et des occasions, mais aussi et surtout quatre pions dans le museau. La faute à un onze totalement déséquilibré, et à la force offensive de l'Olympique lyonnais, suffisamment efficace et réaliste pour remporter sa deuxième victoire au Groupama Stadium cette saison. Les changements tactiques du coach croate et la réduction précoce du score de Ben Yedder n'auront rien changé à la physionomie d'un match qui aurait pu très mal tourner pour le club de la Principauté.Malgré la fessée qu'ils vont recevoir, les Monégasques sont les premiers à se mettre en action, via une tête de Stevan Joveti? qui oblige Anthony Lopes à boxer le cuir en corner (2). Agressifs, oppressants et créatifs, les Monégasques sont bien rentrés dans leur début de rencontre. Les Lyonnais leur répondent avec un jeu direct qui permet presque à Memphis Depay d'ouvrir le score (6). Sur un nouveau centre de Sidibé, Youssouf Fofana oblige ensuite Lopes à un arrêt réflexe. Mais dans la foulée, suite à une balle perdue par Ruben Aguilar, la défense monégasque se fait punir en contre par Depay