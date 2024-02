information fournie par So Foot • 17/02/2024 à 00:10

Lyon prend le meilleur sur Nice

Dominés une bonne partie de la rencontre, les Lyonnais poursuivent leur belle série face au dauphin niçois (1-0) ce vendredi soir, Un succès gratté sur leur unique frappe cadrée, signée de la recrue, Orel Mangala.

Olympique lyonnais 1-0 OGC Nice

But : Mangala (23 e ) pour les Gones

Après deux succès étriqués contre des équipes malades, l’OL a su faire preuve de réalisme pour dominer l’OGC Nice (1-0) , ce vendredi soir, pour le compte de la 22 e journée de Ligue 1. Lyon enchaine un troisième succès en autant de rencontres en championnat et remonte à la onzième place, Nice concède une deuxième défaite de suite et dépendra des résultats de Brest à Marseille et de Monaco contre Nice pour conserver sa place sur le podium.…

Baptiste Brenot pour SOFOOT.com