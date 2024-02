Lyon poursuit son excellente série à Metz

Cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, septième lors des neuf derniers matchs en championnat : mené à Metz à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a renversé l'avant-dernier du classement grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et de Saïd Benhrama pour se hisser en dixième position. Oui, l'OL va mieux.

FC Metz 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Mikautadze (13 e ) pour Metz // Lacazette (45 e +1) et Benrahma (61 e ) pour Lyon

Et si l’objectif était l’Europe, désormais ? Et si, subitement, les regards se tournaient vers le haut du panier plutôt que vers les fonds de tiroir ? Et si cet Olympique lyonnais signait une remontée spectaculaire, que personne n’aurait osé imaginer il y a encore quelques semaines ? Certes, il est évidemment bien trop tôt pour répondre à ces questions par l’affirmative. N’empêche qu’à l’occasion de la 23 e journée de Ligue 1, l’OL s’est encore imposé alors qu’il a vite été mené par un Metz maintenant au bord de l’agonie. Si bien que ce vendredi soir, les Rhodaniens occupent la dixième place tandis que leur victime du jour est engluée à la dix-septième place. Pour couronner le tout, le général Alexandre Lacazette et la super recrue Saïd Benrahma ont marqué. Bref, une belle soirée pour des Gones décidément en forme.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com