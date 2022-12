Lyon, plaisir et sourires retrouvés

Vainqueur de Brest ce mercredi (2-4), l'Olympique lyonnais a surtout retrouvé le sourire après une première partie de saison déprimante. Un premier (petit) pas important dans sa quête vers l'Europe.

La transformation de Caqueret, l'expérimentation en défense

Des visages souriants, des joueurs impliqués pendant presque 90 minutes et une victoire amplement méritée : pour la première fois depuis son carton face à Angers il y a presque quatre mois, l'Olympique lyonnais a offert du spectacle – avec la victoire en prime – à ses supporters et proposé une qualité de jeu inédite cette saison, pierre angulaire du joli succès obtenu à Brest ce mercredi (2-4) lors de la seizième journée de Ligue 1. Un match qui ne peut être considéré comme un tournant à l'heure actuelle mais rappelle toutefois qu'avec la tête à l'endroit, l'OL est capable de produire autre chose qu'une bouillie indigeste.Au cœur de cette victoire, un homme : Maxence Caqueret. En difficulté depuis le début de la saison, parfois même relégué sur le banc lors des dernières semaines de Peter Bosz, l'international Espoirs français a visiblement profité de la trêve internationale pour remettre les choses dans l'ordre et prouvé qu'il est un des tous meilleurs joueurs de l'effectif lyonnais. Mais cette fois, c'est sur le plan offensif qu'il a rayonné. En perpétuelle projection vers l'avant, le numéro six des Gones a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score sur un caviar d'Alexandre Lacazette avant d'offrir une passe décisive à Rayan Cherki, ce dernier concluant une transition éclaire de l'OL – une denrée rare ces derniers mois – puis de provoquer un penalty d'une frappe contrée par la main de Brendan Chardonnet, penalty transformé par Lacazette. Un véritable chantier achevé en seulement une mi-temps, avec une feuille de statistiques complète.

Maxence Caqueret VS Brest (45')1 but1 penalty provoqué1 passe décisive2 tirs11 passes dans le dernier tiers16/17 passes réussies100% tacles réussis 1 dégagement Partidazo ? pic.twitter.com/W3FzxeSigW

— Emile Gillet (@Emile_Gillet) December 28, 2022Si les Gones, bien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com