So Foot • 05/02/2020 à 21:25

Lyon patine, Toulouse coule

Incapable de s'imposer face à Amiens (0-0), Lyon reste coincé à la sixième place, à égalité avec Reims et Nice, qui n'ont pu se départager (1-1), mais aussi Strasbourg, vainqueur à Toulouse (0-1). Plus que jamais lanterne rouge, le Téfécé compte désormais sept points de retard sur Amiens et huit sur Nîmes, barragiste après son succès devant Dijon (2-0). Dans les autres rencontres, Metz et Brest ont arraché un nul précieux (1-1), respectivement à Montpellier et contre Bordeaux.

Reims 1-1 Nice

Sierhuisau bout de dix minutes, Cafaro pété au bout de dix-sept : le préparateur physique du Stade de Reims risque de passer un sale quart d'heure ce soir. Ceux qui prennent du bon temps, en revanche, ce sont les deux gardiens, Benítez et Rajkovi?, respectivement décisifs devant Cafaro (3) et Dolberg (10) en première période. Le portier rémois ne peut rien, toutefois, sur cette tête plongeante de Lees-Melou, totalement oublié sur ce caviar de Boudaoui, privé ensuite du break par le Serbe (59). Une vraie bonne pioche, ce Rajkovi?. Mais pas autant que celle de Yunis Abdelhamid dans la partie de Uno l'opposant à son président Jean-Pierre Caillot : +2, synonyme de prolongation de contrat pour le défenseur central marocain, qui fête ça avec un coup de casque décisif sur un corner de la gauche de Chavalerin. Et permet à Reims de rester à hauteur du Gym, en embuscade pour les places européennes., comme le nombre de matchs consécutifs disputés en intégralité par Yunis Abdelhamid, tout proche du record de Daniel Congré. Décidément une bonne pioche.