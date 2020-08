Lyon-Paris : une finale au parfum de best-of

Ce dimanche, l'OL et le PSG s'affrontent en finale de la Coupe de France pour la cinquième fois en dix-huit ans. Autant dire que les deux écuries sont des habituées de l'exercice et malgré une nette domination rhodanienne, il reste encore aux Parisiennes une petite chance de sauver cette saison pas comme les autres.

L'heure de la revanche

Les filles du PSG retournent Bordeaux

Aux mauvaises langues qui doutaient de l'utilité de France 4, la chaîne violette permet encore de regarder gratuitement du sport de haut niveau de temps en temps. Surtout depuis que Canal + a racheté les droits de diffusion de la D1 féminine. Ce dimanche, c'est la première fois de l'année que les mordus de ballon pourront voir s'affronter les deux meilleures équipes de la saison (quasiment) écoulée après cinq longs mois d'interruption pour cause de pandémie. Une fois n'est pas coutume, la finale de Coupe de France continue sa tournée des stades. Après Châteauroux l'année dernière, elle pose ses valises au Stade Abbé-Deschamps d'Auxerre. Une ville habituée à accueillir le football pratiqué par les femmes, puisque l'équipe de France s'y était déjà rendue peu avant le Mondial 2019 pour y affronter le Canada en match amical.Déterminant dans la course au titre, tant les deux équipes sont perpétuellement au coude-à-coude, le duel entre Lyon et Paris n'a pas connu sa cuvée 2020, le confinement ayant été prononcé quelques jours seulement avant la manche retour en D1. À l'aller, les Fenottes l'avaient emporté par le plus petit des scores et malgré la concurrence de Bordeaux et de Montpellier, le PSG conservait encore un mince espoir de faire tomber de leur trône les impératrices rhodaniennes. Lesquelles défendent leur couronne bec et ongles, depuis maintenant quatorze ans. Encore raté pour les filles de la capitale, en partie à cause du coronavirus cette fois-ci.Mais cette finale représente un maigre espoir de ramener une troisième coupe nationale dans une armoire à trophées étonnamment vide, malgré le jeu chatoyant pratiqué par les femmes de la capitale. Sans oublier la Ligue des Champions, dont les Lyonnaises et les Parisiennes disputeront les quarts de finale le 22 août prochain (respectivement face au Bayern Munich et Arsenal). Lire la suite de l'article sur SoFoot.com