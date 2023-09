Lyon-Paris : un statut à confirmer, une statue à déboulonner

Trois semaines après la fin de la Coupe du monde, l'OL et le PSG se disputent le premier titre de la saison ce dimanche au stade de l'Aube à l'occasion du Trophée des championnes. Une troisième ligne au palmarès lyonnais cette année, ou le grand retour des Parisiennes dans le game ?

Hégémonique lyonnais

L’an passé, l’OL a tenu son rival en laisse : victoires à Dunkerque lors du Trophée des championnes (1-0), à Orléans en finale de la Coupe de France (2-1) et au Parc lors de l’avant-dernière journée de championnat (0-1). La morsure subie au Groupama Stadium, sur un but de Kadidiatou Diani (0-1), est ainsi restée anecdotique. Les Fenottes ont donc confirmé un ascendant psychologique déjà très net, puisqu’elles ont remporté sept des neuf dernières confrontations. Les Parisiennes espéraient pourtant enchaîner après leur titre en 2021, mais elles n’ont depuis soulevé que la Coupe de France en 2022 et ont fait chou blanc en 2023. Et Sonia Bompastor, coach des adversaires, a déjà affiché son ambition de quadruplé. À en juger par le cœur mis par tout le groupe pendant un stage pour retrouver le téléphone de Vanessa Gilles, tombé au cours d’un tour de luge, les Lyonnaises semblent prêtes à faire les efforts pour y arriver.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com