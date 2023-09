Lyon, opération maintien !

Logiquement battu à Brest ce samedi (1-0), l'OL voit la perspective de jouer le maintien toute la saison devenir de plus en plus crédible. Peut-il vraiment espérer mieux ?

« C’est une crise. On n’a pas gagné un seul match, donc ce n’est pas normal » , analysait Maxence Caqueret, au micro de Canal +, après le revers concédé à Brest ce samedi soir (1-0). Vraiment ? Est-ce vraiment « pas normal » que cette équipe n’ait pas gagné une seule rencontre cette saison ? Encore une fois battus à Francis-Le Blé, les Lyonnais n’ont absolument rien montré offensivement, rien maîtrisé au milieu, et quasiment rien contenu en défense. Si Anthony Lopes n’était pas l’excellent gardien sur sa ligne qu’il est, les Gones ne se seraient probablement pas accrochés au match nul aussi longtemps. Ces carences sur tous les aspects techniques de ce sport, l’OL les montre depuis la première journée, et la défaite à Strasbourg (2-1). On peut même étendre jusqu’en juillet, début de la présaison rhodanienne, elle aussi alarmante dans le contenu.

Un plafond trop bas

Potentiellement lanterne rouge du championnat selon les résultats de Lens et Clermont ce dimanche, Lyon est en fait à sa place. De ce qu’ils montrent, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont de très (très) loin la pire équipe de Ligue 1. Pas une seule formation n’a inscrit moins de quatre buts cette saison… sauf l’OL, qui a claqué une fois à 0-2 (contre Strasbourg), une fois à 0-3 (contre Montpellier) et une fois à 0-4 (contre Paris). Seuls Nicolás Tagliafico, Corentin Tolisso et Lacazette ont fait trembler les filets cette année. C’est dire la faiblesse d’une attaque qui a montré son meilleur visage de la saison contre Le Havre, dimanche dernier (0-0). Match dans lequel elle n’a pas su marquer. Pour sa première sur le banc de l’OL, Fabio Grosso a privilégié le collectif à la dynamique d’une individualité, qui aurait sûrement voulu que l’offensif le plus en forme de la saison, Rayan Cherki, soit titulaire.…

