Lyon: les écolos veulent aller vite sur l'interdiction des véhicules polluants

Le président écologiste de la métropole de Lyon Bruno Bernard a indiqué lundi qu'il ferait "à l'automne" des propositions pour élargir la zone à faible émission (ZFE) où la circulation des véhicules les plus polluants est interdite.

"A l'automne, nous allons annoncer notre calendrier pour la ZFE afin de préparer la population", a indiqué M. Bernard, lors d'une rencontre avec la presse, en marge d'une réunion du conseil métropolitain.

Mise en place en début d'année par la précédente équipe métropolitaine, cette disposition interdit en permanence l'accès de la quasi-totalité de Lyon et des communes voisines de Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire-et-Cuire aux poids-lourds et véhicules utilitaires légers de transport de marchandises les plus polluants (vignette Crit'Air 4 et 5).

A partir du 1er janvier 2021, cette interdiction doit être élargie aux véhicules classés Crit'Air 3.

Cette mesure "n'est peut-être pas suffisante en termes de périmètre et d'interdiction", puisqu'elle ne s'applique qu'aux véhicules professionnels, a expliqué M. Bernard. "A nous de l'étendre aux véhicules particuliers - nous ferons des propositions en ce sens", a-t-il ajouté.

En séance plénière, les élus ont voté une stabilité de l'enveloppe consacrée à leur rémunération.

Mais l'indemnité de fonction des vice-présidents, jusque-là fixée à 2.800 euros brut par mois, a été augmentée d'environ 1.000 euros.

Cette augmentation a été compensée par la baisse des indemnités des conseillers membres de la commission permanente.

Cela a fait réagir l'opposition. Marc Grivel (Synergies Métropole) y a vu une "assemblées à deux vitesse".

La majorité écologiste a justifié cette augmentation de l'indemnité versée aux vingt-trois vice-présidents par la demande d'un plus fort investissement de leur part et par la règle du non-cumul.

Seuls trois vice-présidents, issus de formations alliées des écologistes, cumulent leur mandat métropolitain avec celui de maire.