Lyon lance son recrutement avec un milieu danois
Lyon a beau devoir faire face à un encadrement de la masse salariale à l’image de l’autre Olympique, le club n’en a cure. Barragiste pour la prochaine Ligue des champions, la nouvelle propriété de Michelle Kang se prépare tant bien que mal. C’est ainsi que dès le 1 er juillet, les Rhodaniens bouclent deux dossiers. D’abord, la signature définitive du titi parisien Noham Kamara contre quatre millions d’euros. Ensuite, comme annoncé depuis quelques semaines, l’arrivée de Mads Bidstrup contre 10,5 millions d’euros, en provenance de Salzbourg.
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