Lyon, la terre du Milieu

Après deux exploits face à la Juventus et Manchester City, l'Olympique lyonnais se présente mercredi face à une nouvelle machine de guerre : le Bayern Munich. Il sait qu'il pourra compter sur son trio Aouar-Guimarães-Caqueret, qui s'est imposé comme l'un des milieux les plus sexy du continent. Suffisant pour renverser le Bayern ?

Olympique lyonnais Bayern Munich 21:00 - 19/08/2020 Ligue des champions Diffusion sur

Samedi dernier, Pep Guardiola avait le visage fermé des mauvais jours. Son équipe venait d'être défaite par une équipe de Lyon inattendue, auteure d'un gigantesque exploit aux yeux d'une Europe qui n'aurait pas parié un penny sur elle. Et pourtant, fidèle à sa réputation de gentleman et de beau perdant, l'ancien milieu espagnol ne s'y était pas trompé au moment d'analyser la performance de ses bourreaux., avait-il lancé.De fait, c'est dans l'entrejeu que l'OL a construit son succès, emmené par une bande de minots inexpérimentés au plus haut niveau, mais qui constituent à l'heure actuelle l'un des milieux les plus sexy d'Europe. Face au Bayern Munich, ce mercredi, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com