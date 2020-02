Lyon, l'union sucrée

Fissurer la Juventus et contenir sa révolte n'ont pas été les missions les plus difficiles réalisées ce mercredi par les joueurs l'Olympique lyonnais. Car il fallait un certain aplomb pour apaiser les esprits, embarquer avec eux l'ensemble de leur stade et - éventuellement - renverser l'opinion.

Lyon enrhume la Juventus

De l'amour, de la haine, un peu des deux : Cristiano Ronaldo est habitué à encaisser tout type de sentiments lorsqu'il se trouve dans une telle arène. Et cette 84minute de jeu au Groupama Stadium ne déroge pas à la règle. Sur un excellent centre de Paulo Dybala -- certainement le meilleur juventino de ce huitième de finale aller --, le Portugais au chignon s'envole dans le dos de son maton du soir, Jason Denayer, mais est légèrement bousculé dans les airs. Anthony Lopes a pu se saisir sans souci de la déviation de son compatriote, avant qu'il ne se mette à taper des pieds et des poings dans la pelouse pour quémander une intervention arbitrale. Mais si M. Jesús Gil Manzano ne bouge pas d'un iota, c'est à un autre acteur déterminant de cette partie qu'il se frotte : tout un stade, debout, chahutant (presque) à l'unisson celui qui représente à lui seul le mastodonte mis à terre ce mercredi soir par l'OL. L'image est saisissante et résume la vraie performance lyonnaise : avoir su convaincre son propre public. Et c'était loin d'être gagné, vu l'ambiance qui flottait dans les rangs rhodaniens moins de 84 minutes plus tôt.Il n'y a qu'à voir les revendications formulées les jours précédents par le Kop Virage Nord dans un communiqué ou une banderole déployée sur le fronton de la boutique du club. Las de voir leurs joueurs "", ceux-là redoutaient d'essuyer une raclée face à la Juve qui aurait pu étendre la morosité générale jusqu'au 120derby de l'histoire dimanche prochain, puis la demi-finale de la Coupe de France contre Paris et ce jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, les Gones se sont servis de cette adversité interne pour en tirer une force et retourner l'opinion en leur faveur au prix d'une énorme prestation collective. Au moment où Anthony Lopes dégageait les derniers ballons, soit autant de bouffées d'oxygène pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com