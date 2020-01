Lyon fait-il vraiment une bonne affaire en vendant Lucas Tousart ?

Le milieu de l'Olympique lyonnais de 22 ans continuera sa carrière la saison prochaine du côté du Hertha Berlin. Mais si les Lyonnais font une belle opération financière, ils n'ont plus que six mois pour profiter de leur soldat.

Les sempiternels doutes autour de la sentinelle

" C'est par ces mots de Juninho, lâchés lors de son intronisation en tant que directeur sportif de l'Olympique lyonnais, que la saison de Lucas Tousart avait débutée. Et si on se fie à cette photo estivale, le club de Jean-Michel Aulas devrait se réjouir aujourd'hui d'avoir tiré 25 briques d'un bourrin sans charisme, incapable d'aligner trois passes. C'est en tout cas le deal qui a été conclu ce lundi avec le Hertha Berlin, le milieu étant prêté à l'OL dans la foulée pour y finir la saison. Le beurre (d'une jolie enveloppe) et l'argent du beurre (en conservant le joueur quelques mois encore) pourrait-on se dire, mais de là à parler de ""... Car, oui, Lucas Tousart est bien plus que cette caricature.Depuis le mois d'août, Lucas Tousart a montré suffisamment de (bonnes) choses pour qu'un club décide de miser 25 millions d'euros sur lui, avec un intéressement de 10% sur une potentielle future plus-value à la revente. Le capitaine de la sélection Espoirs n'avait d'ailleurs eu besoin que d'un match pour retourner l'opinion du nouveau staff brésilien à son égard et clarifier un malentendu. C'était à Monaco (0-3), lors de la journée d'ouverture de Ligue 1, où l'Arrageois à l'accent aveyronnais avait "", d'après Sylvinho lui-même. Le coach n'est depuis qu'un souvenir sur les bords du Rhône et Juninho a depuis formulé des excuses à son joueur : "" Sagement, Tousart les a acceptées -- "" -- et avait promis vouloir "". À mi-saison, celui-ci est le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com