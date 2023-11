Lyon : Fabio Grosso a été mis à pied

Bizarrement, ce n’est même plus surprenant.

Alors que l’Olympique lyonnais nous habitue depuis le début de la saison à des surprises et des retournements de situation en quantité, cette fois-ci la nouvelle paraît logique. Menacé depuis la défaite face à Lille dimanche dernier (0-2), Fabio Grosso a été mis à pied ce jeudi, selon les informations de L’Équipe , après avoir rencontré son président, John Textor, dans la journée de mercredi. Arrivé il y a deux mois sur le banc lyonnais, le champion du monde 2006 n’aura donc pas convaincu durant cette période, au cours de laquelle l’OL n’a remporté qu’un match en huit rencontres, et engrangé un total de six points. C’est Pierre Sage, directeur du centre de formation, qui va assurer l’intérim et vivre du même coup sa première expérience sur le banc d’une équipe première. Il dirigera probablement le club face à Lens ce samedi, mais aussi contre Marseille mercredi prochain, en match en retard.…

CD pour SOFOOT.com