Lyon évite le pire contre Strasbourg

Devant au score après le premier but de Bertrand Traoré en Ligue 1 cette saison, l'OL s'est endormi et a logiquement concédé l'égalisation avant la pause. Après celle-ci, les Lyonnais ont été incapables d'emballer une rencontre qu'ils auraient presque mérité de perdre (1-1).

Lyon 1-1 Strasbourg

En direct : Lyon - Strasbourg (1 - 1)

Traoré et Zohi se déflorent

Si Maurizio Sarri était devant sa télé ce dimanche après-midi, il se sera sans doute un peu ennuyé. Mais le technicien de la Juventus, qui affrontera l'Olympique lyonnais dans dix jours, aura surtout pu remarquer que l'équipe de Rudi Garcia est loin d'être en pleine bourre. Car après avoir menés grâce à un but de Bertrand Traoré, les Rhodaniens n'ont pas réussi à mettre la pression sur leur adversaire, avant de concéder une égalisation méritée. Pire, ils auraient pu laisser échapper trois points en route si les Alsaciens étaient parvenus à la mettre au fond en fin de match. Ce qui n'est pas passé loin, et ce que ce coquin de Sarri aurait aimé sans doute voir.Avec Moussa Dembélé sur le banc, Lucas Tousart en tribunes et Houssem Aouar capitaine, l'OL semble pourtant afficher de belles ambitions dès le début du match. Mais après un corner, Marçal est proche de tout ruiner quand, sur une passe en retrait étonnante, il oblige Anthony Lopes à sprinter vers son but pour empêcher un drôle de csc. Rien ne s'arrange deux minutes plus tard quand Rafael se blesse et doit laisser sa place à Kenny Tete. Après ce début de match détonnant, les Strasbourgeois veulent en profiter et dominent la rencontre. Trop souvent trouvé entre les lignes, Adrien Thomasson manque encore de précision Lire la suite de l'article sur SoFoot.com