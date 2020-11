Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon et Paris s'imposent facilement Reuters • 14/11/2020 à 18:38









Lyon et Paris s'imposent facilement par Samuel Messberg (iDalgo) Ce weekend se déroulait la huitième journée de D1 Arkema avec notamment l'OL et le PSG sur le pont. Les Lyonnaises recevaient Soyaux et se sont imposées 5-1 grâce à des buts de Morozsan (20'), Renard (27'), Parris (43', 62') et Buchanan (79'). La buteuse de Soyaux est la milieu de terrain Avant à la 56ème minute. Cette défaite enfonce Soyaux dans la zone de relégation alors que Lyon conserve la tête devant Paris. Des Parisiennes qui se sont imposées d'une cinglante victoire 14-0 à Issy les Moulineaux. Cette victoire leur permet d'asseoir leur deuxième position au classement avec 8 points d'avance sur les troisièmes Bordeaux. Issy est aux portes de la relégation à la 10ème place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.