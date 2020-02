Lyon, entre rogne et Saône

À l'aube d'un huitième de finale face à la Juve et d'un mois crucial pour l'Olympique lyonnais, certains supporters ont exprimé leur exaspération face à l'attitude du club sur et en dehors du terrain. Des revendications légitimes, touchant dans sa chair l'équipe dirigeante, mais qui risquent d'accentuer la pression sur les épaules d'un groupe qui la supporte très mal jusqu'ici.

L'OL répond à l'attaque des Bad Gones

Les sociologues et politologues pourront s'accorder là-dessus : la bonne santé d'une société se mesure à sa vitalité démocratique. De ce point de vue, les derniers jours ont prouvé que tout allait bien dans le micro-état lyonnais. "", devise Juninho dans les colonnes dulundi, et tant pis si le souverain n'est pas élu au suffrage universel. En effet, les débats sont bel et bien ouverts entre une partie des supporters de l'OL et leur direction. On y dialogue avec autant de courtoisie que de véhémence, comme on pourrait le faire dans un repas de famille. Sauf qu'ici, portes et fenêtres sont laissées grandes ouvertes à l'indiscrétion du monde extérieur. Et dans cette ambiance de crise, chaque communiqué, banderole, interview ou tweet sont autant de courants d'air censés aérer et assainir un club qui semble manquer d'oxygène cette saison.Dimanche, ce sont les Bad Gones et le Kop Virage Nord qui interpellaient Jean-Michel Aulas, fumigènes et bâche à l'appui. "" Dans leur lettre ouverte adressée au patron lyonnais, ils reconnaissent que l'entité OL a réussi son pari sur le plan financier, et ce sans "[leur]" Mais tout a un prix et, dans ce cas, ce sont les attitudes sur et autour d'un terrain qui exaspèrent. "