Lyon enrhume la Juventus

Après une première mi-temps pleine de panache, marquée par un but de Lucas Tousart, et une seconde intéressante dans la solidarité déployée, l'Olympique lyonnais a déjoué les pronostics pour s'offrir un avantage inespéré face à une Juve bien pâlotte. Le match retour s'annonce épique, mais les Gones ont prouvé qu'ils avaient de la ressource et de bons anticorps.

Olympique lyonnais 1-0 Juventus

Le premier jour d'un condamné

On leur promettait l'enfer. Celui dans lequel on arrive les pieds devant. Parce que trop faible, pare que déplumé, parce que déjà trop fragilisé et attaqué de toutes parts. Pourtant, Lyon a profité de ce huitième de finale aller face à la Juventus pour faire une petite piqûre de rappel. Ce club aime l'Europe. Il sait rivaliser avec les plus grands, ou du moins les contraindre. Il y a eu le Bayern, le Real, Manchester City avant ça. Rebelote ce mercredi soir à Lyon, où les champions d'Italie sont pour la première fois de leur histoire en position de se faire éliminer par une équipe française. Voilà de quoi apporter de l'eau au moulin de Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia, mais surtout de redonner confiance à des joueurs qui en ont bien besoin.La banderole piquante des Bad Gones, la chasse au clown sur les réseaux sociaux, une ville plongée dans la paranoïa du coronavirus... L'avant-match ne laissait finalement que peut de place au sportif et encore moins aux chances d'une équipe fiévreuse en championnat, condamnée par avance face à la Juve. Et si tout ça n'était qu'une énorme entreprise de diversion ? Car une fois l'exaltant tifo du Groupama Stadium et quelques minutes d'observation dissipées, Lyon étreint progressivement les champions d'Italie pour mieux les surprendre. Organisé dans un 3-5-2 rigoureux, les hommes de Rudi Garcia appliquent leur plan : flanquer Jason Denayer sur le dos de Ronaldo, voir Lucas Tousart anesthésier le milieu turinois, Bruno Lire la suite de l'article sur SoFoot.com