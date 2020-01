Lyon enfonce encore un peu plus Toulouse

Au terme d'un match plus ennuyeux que le score le laisse présager, l'Olympique Lyonnais s'est imposé facilement au Groupama Stadium face à une équipe de Toulouse qui a une bonne tête de Ligue 2 (3-0). Pour sa première avec l'OL, Karl Toko-Ekambi s'est offert un but.

Lyon 3-0 Toulouse

Peur sur le Terrier

Si Jeff Tuche a entraîné l'AS Monaco dans un film eponyme, il aurait tout autant pu coacher Toulouse qui, après leur défaite face à Lyon au Groupama Stadium (3-0), en est désormais à 12 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Et 11 défaites consécutives en Ligue 1. Un championnat dans lequel les supporters du Téfécé ne devraient pas retrouver leur équipe en septembre prochain. Car si l'écart n'est "que" de six points avec la dix-huitième place d'Amiens, l'attitude et le niveau des joueurs toulousains sont loin de mener à l'optimisme.Si on ne change pas une équipe qui gagne, on peut légèrement en modifier une qui s'impose aux tirs au but en demi-finale de Coupe de la Ligue. C'est en tout cas l'avis de Rudi Garcia qui repart avec le même onze que face à Lille à l'exception de Martin Terrier qui remplace Bertrand Traoré. Un choix judicieux ? Impossible à dire puisque l'ancien strasbourgeois a dû quitter prématurément le pré après un malaise vagal (21). Allongé au milieu du Groupama Stadium pendant de longues minutes, Martin Terrier a laissé planer une vague d'inquiétude. Pas de quoi stopper l'élan de Maxwel Cornet qui profite d'une transversale téléguidée d'Houssem Aouar pour claquer un grand