Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon écrase Bayonne Reuters • 18/10/2020 à 19:08









Lyon écrase Bayonne par Samuel Messberg (iDalgo) Le LOU s'est imposé très facilement avec bonus offensif contre Bayonne pour le compte de la 5ème journée de Top 14. Un festival de points de la part des Lyonnais qui ont remporté le match sur le score de 62-10. Il faut notamment noter le match de Doussain qui a inscrit 16 points aujourd'hui. Les Rhodaniens enchainent leur troisième match sans défaite tandis que Bayonne perd son deuxième match consécutif. Au classement Lyon prend la 4ème place tandis que Bayonne pointe à la 9ème place et a la pire défense du championnat. Prochain match pour le LOU à Toulouse samedi prochain et Bayonne ira à Agen.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.