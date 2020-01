Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon domine Toulouse, Toko Ekambi buteur Reuters • 26/01/2020 à 17:45









Lyon domine Toulouse, Toko Ekambi buteur par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Olympique Lyonnais va mieux. Les Lyonnais décrochent leur quatrième victoire à domicile cette saison en Ligue 1 contre Toulouse (3-0). Le TFC enchaîne une onzième défaite de suite en championnat et reste lanterne rouge, avec 12 petits points. Maxwell Cornet a ouvert le score sur une belle action individuelle en première période, alors que Moussa Dembélé a doublé la marque sur une passe de Marçal pour inscrire son 11e but en Ligue 1. Mais les Gones vont surtout retenir la première apparition de Toko Ekambi en France depuis son départ d'Angers. Rentré à la 26e minute à la place de Martin Terrier, victime d'un malaise, l'ancien joueur de Villareal a inscrit un joli but pour ses débuts sous son nouveau maillot lyonnais. L'OL grimpe à la cinquième place du championnat, en attendant les résultats de Nantes et du LOSC ce soir.

