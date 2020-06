Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lyon devrait jouer son 8e de finale retour de Ligue des Champions à Turin Reuters • 16/06/2020 à 18:06









Lyon devrait jouer son 8e de finale retour de Ligue des Champions à Turin par Léo De Garrigues (iDalgo) Le 7 ou le 8 août prochain, l'Olympique Lyonnais devrait disputer son 8e de finale retour de Ligue des Champions à Turin face à la Juventus d'après L'Equipe. Le match aller s'était déroulé le 26 février dernier au Groupama Stadium de Lyon (1-0). Un tournoi final réunissant tous les quarts de finaliste se disputera à Lisbonne mais l'UEFA a pris la décision de maintenir le format traditionnel de la Ligue des Champions pour les 8es de finale retour pour tendre vers une équité sportive. Les autres rencontres (Bayern-Chelsea, Barcelone-Naples et Manchester City-Real Madrid) connaîtront le même sort.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.